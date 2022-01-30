Январские поставки СПГ побили рекорды с 2011 года

Москва, 30 января. Показатели поставок газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе этого года побили все рекорды с 2011 года.

Поступления сжиженного газа с терминалов 28 января составили 405 млн куб. м. Всего, по состоянию на 28 января, с начала месяца поток регазифицированного СПГ в европейскую ГТС составляет уже 10,44 млрд куб. м. Об этом сообщает Gas Infrastructure Europe.

Для конца января запасы газа в европейских хранилищах оцениваются как достаточно высокие — на пять процентов выше средних показателей. Кроме того, новый импульс росту запасов СПГ могут дать более двух десятков танкеров, перевозящих сжиженный газ.

Ранее сообщалось, что Европа в январе получит из США рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ), однако они не смогут превысить объемы, которые «Газпром» поставлял на рынок. Свыше 60 танкеров с грузом зайдут в европейские терминалы, сообщала компания RonhEnergy.