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Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину

  /   Обновлено: 30 января 2022 03:06
Политика
Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 30 января. Европа не станет вступать в возможный вооруженный конфликт с участием Украины.

Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ Венгрии от размещения дополнительных подразделений НАТО на территории страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — считает сенатор.

Он сравнил ситуацию с позицией Хорватии и Болгарии, которые заявили, что не будут посылать солдат воевать за Украину. Германия в то же время отказывается поставлять оружие Киеву.

Россия неоднократно отрицала обвинения Запада и Украины в якобы «агрессивных действиях». Москва заявляет, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее аналитик Андрей Коц объяснил, чем может обернуться накачка Украины западным оружием. Украинцы получили в свое распоряжение дополнительные ПТРК американского и британского производства, снайперские винтовки, одноразовые ракетные установки M141 Bunker Defeat Munition и многое другое. Кроме того, Украине хотят передать вертолеты, которые приобретались для Афганистана.

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