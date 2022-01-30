Центр Гамалеи подаст документы на испытание платформ для вакцин против COVID-19

Москва, 30 января. Центр имени Гамалеи намерен получить от Министерства здравоохранения России разрешение на проведение испытаний новых платформ для препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава Центра Александр Гинцбург.

Известно, что в настоящий момент уже собраны все необходимые документы. В скором времени Центр имени Гамалеи подаст их для получения необходимых разрешений в российский Минздрав. По словам Гинцбурга, это обусловлено необходимостью защиты от всевозможных мутаций вируса, которые появятся в дальнейшем. Об этом директор Центра Гамалеи рассказал в беседе с ТАСС.

«Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Сейчас уже начинается подача документов на получение разрешения для проведения испытаний», — сообщил Гинцбург.

Также ранее глава Центра имени Гамалеи назвал причины появления нового коронавируса NeoCov в Южно-Африканской Республике. Как объяснил Гинцбург, оно связано в первую очередь со свойством вирусов постоянно мутировать.