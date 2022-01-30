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Центр Гамалеи подаст документы на испытание платформ для вакцин против COVID-19

Общество
Центр Гамалеи подаст документы на испытание платформ для вакцин против COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 января. Центр имени Гамалеи намерен получить от Министерства здравоохранения России разрешение на проведение испытаний новых платформ для препаратов от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава Центра Александр Гинцбург.

Известно, что в настоящий момент уже собраны все необходимые документы. В скором времени Центр имени Гамалеи подаст их для получения необходимых разрешений в российский Минздрав. По словам Гинцбурга, это обусловлено необходимостью защиты от всевозможных мутаций вируса, которые появятся в дальнейшем. Об этом директор Центра Гамалеи рассказал в беседе с ТАСС.

«Чтобы защититься от следующих возможных мутаций, мы готовим новые платформы, которые будут содержать антигенные варианты к нескольким вариантам коронавируса. Сейчас уже начинается подача документов на получение разрешения для проведения испытаний», — сообщил Гинцбург.

Также ранее глава Центра имени Гамалеи назвал причины появления нового коронавируса NeoCov в Южно-Африканской Республике. Как объяснил Гинцбург, оно связано в первую очередь со свойством вирусов постоянно мутировать.

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