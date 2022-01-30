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NYT: экономические санкции США против России выведут из строя мировую финансовую систему

Экономика
NYT: экономические санкции США против России выведут из строя мировую финансовую систему
ФБА «Экономика сегодня»

Нью-Йорк, 30 января. Возможные американские санкции против России в случае эскалации вокруг Украины могут поставить под угрозу стабильность мировой финансовой системы.

Ранее ни одна страна не пыталась ввести настолько обширные ограничения в отношении такой большой экономики как Россия. По мнению экспертов, это может привести к беспорядку в странах в развитой экономикой, особенно в европейских. Кроме того, а американскими санкциями может последовать серьезный ответ России. Об этом сообщает газета The New York Times.

Ранее в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки не нацелены на причинение ущерба российским гражданам. Очередной пакет санкций, который может быть введен в случае обострения ситуации вокруг Украины, нацелен на причинение ущерба экономике.

Россия в свою очередь неоднократно отрицала обвинения Запада и Украины в якобы «агрессивных действиях». Москва заявляет, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

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