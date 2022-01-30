Huawei подала в международный арбитраж иск против Швеции на 560 млрд долларов

Стокгольм, 30 января. Китайская компания Huawei подала иск в международный арбитражный суд на Швецию за недопуск к участию в тендере.

Компания намеревалась поставить оборудование для мобильной связи 5G. Иск был подан на сумму 5,2 миллиарда шведских крон (около 560 миллионов долларов). При этом он может увеличиться до 25-30 миллиардов шведских крон (около 2,7-3,2 миллиарда долларов). Об этом информирует ТАСС.

Ранее Huawei два раза подавала в суд на Управление почты и телекоммуникаций Швеции, но проиграла оба дела. Сейчас компания подала иск против правительства страны, поскольку считает, что Стокгольм нарушает договор о защите инвестиций, который Швеция заключила с Китаем.

Выручка китайского телеком-гиганта Huawei сократилась почти на 30%. В прошлом году компания заработала 634 млрд юаней.