Загреб, 30 января. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ведет себя как «пешка» Киева и «украинский агент». Соответствующее заявление сделал глава хорватского государства Зоран Миланович.

Президент Хорватии заявил об этом, когда указывал на рабочий визит главы кабмина на Украину в декабре. По словам Милановича, Загреб при эскалации отзовет собственные силы из военных Североатлантического альянса на территории Восточной Европы.

Он подчеркнул, что это решение имеет связь с динамикой внутренней политики США, а не с Украиной и Россией. Украинский МИД сообщил, что это заявление недопустимо и потребовал опровержение. В результате премьер Хорватии извинился и назвал слова президента чушью.

Миланович сказал, что Пленкович ведет себя как «украинский агент», а он — как хорватский президент. По словам главы государства, в этом кроется огромная разница. Он также напомнил, что ни разу не был в России с рабочим визитом.

Хорватия ранее вернула из Польши на родину 80 военных без ротации. В составе миссии фронтового присутствия НАТО в этой стране осталось лишь четыре хорватских офицера, сообщает RT.