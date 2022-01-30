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Президент Хорватии Миланович назвал премьера Пленковича «пешкой» Киева

Политика
Президент Хорватии Миланович назвал премьера Пленковича «пешкой» Киева
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka/dpa

Загреб, 30 января. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ведет себя как «пешка» Киева и «украинский агент». Соответствующее заявление сделал глава хорватского государства Зоран Миланович.

Президент Хорватии заявил об этом, когда указывал на рабочий визит главы кабмина на Украину в декабре. По словам Милановича, Загреб при эскалации отзовет собственные силы из военных Североатлантического альянса на территории Восточной Европы.

Он подчеркнул, что это решение имеет связь с динамикой внутренней политики США, а не с Украиной и Россией. Украинский МИД сообщил, что это заявление недопустимо и потребовал опровержение. В результате премьер Хорватии извинился и назвал слова президента чушью.

Миланович сказал, что Пленкович ведет себя как «украинский агент», а он — как хорватский президент. По словам главы государства, в этом кроется огромная разница. Он также напомнил, что ни разу не был в России с рабочим визитом.

Хорватия ранее вернула из Польши на родину 80 военных без ротации. В составе миссии фронтового присутствия НАТО в этой стране осталось лишь четыре хорватских офицера, сообщает RT.

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украина хорватия пленкович
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