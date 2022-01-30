Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 03:41
03:35
Общество
Юрист Миронов рассказал о «зимних» штрафах для водителей
03:08
Экономика
Январские поставки СПГ побили рекорды с 2011 года
03:06
Политика
Пушков заявил о нежелании Европы воевать за Украину
02:45
Общество
Центр Гамалеи подаст документы на испытание платформ для вакцин против COVID-19
02:45
Экономика
NYT: экономические санкции США против России выведут из строя мировую финансовую систему
02:43
Экономика
Huawei подала в международный арбитраж иск против Швеции на 560 млрд долларов
02:39
Политика
Президент Хорватии Миланович назвал премьера Пленковича «пешкой» Киева
02:25
Общество
Риэлтор Жукова: нарушение договора найма жилья может привести к выселению «одним днем»
02:16
Шоу-бизнес
Актер Чарли Дэй заявил о секретности фильма «Супербратья Марио»
02:15
Общество
Музыканты пожаловались на игнорирование вспышки COVID-19 в Мариинском театре
Все новости

Риэлтор Жукова: нарушение договора найма жилья может привести к выселению «одним днем»

Общество
Риэлтор Жукова: нарушение договора найма жилья может привести к выселению «одним днем»
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 30 января. Существенное нарушение договора найма жилья является основной причиной его досрочного расторжения собственником и выселения арендаторов, предупредила управляющий директор компании «Миэль» Мария Жукова.

Условий для выселения жильцов может быть несколько, сообщила агентству «Прайм» риелтор. К ним относятся проживание не оговоренных в договоре лиц в квартире, несвоевременная оплата найма, использование квартиры не по назначению, нахождение в жилье не оговоренных в договоре животных, систематическое нарушение правил общежития.

«Все эти (и другие) условия обязательно прописываются в договоре найма, когда оговариваются условия досрочного расторжения. Указанные причины ранжированы по частоте — они универсальны, не меняются годами», — подчеркнула эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщил, что квартиру демонтировавшего часть несущей стены москвича могут продать с торгов за незаконную перепланировку. Специалисты рынка недвижимости предупредили, что подобное изменение может спровоцировать аварийную ситуацию в доме.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Риэлтор Жукова: нарушение договора найма жилья может привести к выселению «одним днем»
жилье недвижимость аренда жилья
Комментировать