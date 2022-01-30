Риэлтор Жукова: нарушение договора найма жилья может привести к выселению «одним днем»

Москва, 30 января. Существенное нарушение договора найма жилья является основной причиной его досрочного расторжения собственником и выселения арендаторов, предупредила управляющий директор компании «Миэль» Мария Жукова.

Условий для выселения жильцов может быть несколько, сообщила агентству «Прайм» риелтор. К ним относятся проживание не оговоренных в договоре лиц в квартире, несвоевременная оплата найма, использование квартиры не по назначению, нахождение в жилье не оговоренных в договоре животных, систематическое нарушение правил общежития.

«Все эти (и другие) условия обязательно прописываются в договоре найма, когда оговариваются условия досрочного расторжения. Указанные причины ранжированы по частоте — они универсальны, не меняются годами», — подчеркнула эксперт.

Ранее телеканал «360» сообщил, что квартиру демонтировавшего часть несущей стены москвича могут продать с торгов за незаконную перепланировку. Специалисты рынка недвижимости предупредили, что подобное изменение может спровоцировать аварийную ситуацию в доме.