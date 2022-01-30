Актер Чарли Дэй заявил о секретности фильма «Супербратья Марио»

Лос-Анджелес, 30 января. Сценарий компьютерно-анимационного фильма «Супербратья Марио» держится в строжайшем секрете. Об этом рассказал голливудский актер Чарли Дэй.

Звезда киноленты «Тихоокеанский рубеж» получил роль Луиджи в экранизации известной игровой франшизы. Она существует с 1981 года, и на протяжении этих лет было выпущено немало игр для различных площадок. Кроме того, фанаты героев могли посмотреть несколько телешоу и один полнометражный фильм, хотя он провалился в прокате и получил негативные отзывы. Об этом пишет ScreenRant.

Студия Illumination Entertainment объявила, что занимается разработкой анимационной киноленты о братьях-водопроводчиках. Исполнитель роли Луиджи Чарли Дэй обсудил картину в недавнем интервью.

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«Я играю Луиджи, на самом деле, я только что записывал это сегодня утром. Я бы с удовольствием рассказал вам все об этом, но они (боссы студии — Прим. ред.) совершенно секретны с этим материалом. Я ничего не знаю. Марио, вероятно, в курсе, но они ничего не говорят Луиджи», — подчеркнул актер.

Ранее стало известно, что фильм «Стражи Галактики. Часть 3» станет последней картиной для нынешнего состава команды супергероев. Этой новостью поделился режиссер трилогии Джеймс Ганн.