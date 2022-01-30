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Омбудсмен Львова-Белова заявила о необходимости создания реестра токсичного контента

  /   Обновлено: 30 января 2022 02:10
Общество
Омбудсмен Львова-Белова заявила о необходимости создания реестра токсичного контента
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 30 января. Инициатива по созданию «саморегулируемого» реестра токсичного контента для защиты детей в Сети «заслуживает внимания», сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

В пресс-службе детского омбудсмена указали на важность создания безопасной информационной среды для детей, а также борьбы с деструктивным контентом. Кроме того, в ведомстве отметили необходимость активного распространения позитивного.

«Идея саморегулируемого реестра токсичного контента заслуживает внимания. Ответственность за то, какую информацию мы несем детям, должны нести не только авторы, но и платформы, на которых она публикуется», — сказала Львова-Белова.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил изучить идею разработки реестра токсичного контента.

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дети токсичный контент омбудсмен львова-белова
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