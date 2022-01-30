Хорватский президент обвинил европейских «шарлатанов» в натравливании Украины на Россию

Загреб, 30 января. Европейские «шарлатаны» настраивают Украину против России. Соответствующим заявлением во время эфира на телеканале RTL поделился глава хорватского государства Зоран Миланович.

Президент Хорватии заявил, что Украина уже на протяжении восьми лет находится в пугающем положении по отношению к Евросоюзу, который к Киеву относится безответственно. По словам Милановича, Украина ничего не получила от Союза, хотя он обещал Киеву миллиарды.

Хорватский лидер сообщил, что говорит это не чтобы кого-то обидеть. Он подчеркнул, что не является ни недругом Киева, ни другом Москвы. По его словам, то, что Украина является коррумпированной страной, написано в докладах Евросоюза.

Миланович также отметил, что у Украины есть проблемы, которые им необходимо решать. По его словам, Киеву необходимо продолжить переговоры, а не постоянно идти путем конфликта с Россией.

Хорватский лидер недавно попал в список украинского сайта «Миротворец» в качестве «антиукраинского пропагандиста». Соответствующим материалом поделился RT.