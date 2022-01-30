Политолог Кедми: НАТО бессильна против России

Москва, 30 января. Армия НАТО бессильна против российских вооруженных сил, а потому пытается спровоцировать ее напасть на Украину. Об этом заявил израильский военно-политический эксперт Яков Кедми.

Запад постоянно говорит, что Москва якобы планирует напасть на Киев. По мнению экс-руководителя службы «Натив», это было бы удобно для Европы и США. В интервью для YouTube-канала «Соловьев LIVE» он подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, а потому за нее не придется воевать европейским странам и Вашингтону.

«Я не удивлюсь, если завтра они попытаются провести какую-нибудь провокацию с украинской территории, чтобы удар пришелся на Украину. Потому что на любом другом участке у них нечего делать. У них нет ответа, у них нет сил. На Украине не надо применять силу. На Украине можно отделаться пропагандой. Можно воевать на словах, можно объявлять санкции, а в Румынии нет, в Румынии надо что-то делать», — отметил Кедми.

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Он добавил, что если Москва сделает конкретные шаги на территории НАТО, то США придется отвечать, и не на словах. Если они этого не сделают, то это будет равносильно капитуляции, и этого они боятся.

Ранее Кедми заявил, что Запад впал в истерику из-за России, поскольку боится ее действий и не знает, чего ожидать. Политолог объяснил, почему США и Европа постоянно говорят об угрозе со стороны Москвы.