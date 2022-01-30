Эксперт Кашкин порекомендовал отключать мобильный телефон на ночь

Москва, 30 января. Ночью стоит отключать мобильный телефон вместе с интернетом. Это позволит продлить жизнь аккумулятора.

Ночное отключение особенно актуально для устройств старше трех–четырех лет. Подключение к 4G может снизить заряд батареи на пару десятков лет. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству «Прайм».

«Кроме того, если вы не установили специальные настройки обновления мобильных приложений исключительно по сети wi-fi, то именно ночью ваш смартфон начнет подгружать их через мобильный интернет. Так что, за ночь вы можете израсходовать значительную часть пакета мобильного трафика», — сказал он.

Также многие приложения запрашивают доступ к геолокации в фоновом режиме работы телефона. Это расходует трафик и заряд аккумулятора.

Ранее руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня посоветовал использовать биометрию для защиты смартфона. Как отметил эксперт, одними из наиболее надежных вариантов защиты устройства являются графический код и пин-код.