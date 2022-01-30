Пентагон: Вашингтон и Киев обменялись мнениями по поводу безопасности в Восточной Европе

Вашингтон, 30 января. Председатель американского Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли провел телефонные переговоры с украинским главнокомандующим вооруженных сил Валерием Залужным, обменявшись мнениями по поводу безопасности в Восточной Европе.

Пресс-служба Пентагона заявила, что Милли во время этой беседы подтвердил политику Вашингтона, которая направлена на продолжение поддержки украинских целей и независимости, а также усилия США по расширению способности Киева защищать себя.

Военные США подчеркнули, что Киев выполняет критическую роль в поддержке мира и стабильности на территории Европы. Милли недавно заявил, что Россия якобы переместила к украинской границе достаточно сил для «нападения». При этом Москва много раз опровергала эти обвинения и говорила, что никому не угрожает.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что украинский кризис больше самой страны. По его словам, эта напряженность также беспокоит весь мир, передает RT.