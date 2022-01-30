Больше половины петербуржцев предпочли домашнюю одежду на удаленке

Москва, 30 января. Для дистанционной работы 55% опрошенных петербуржцев предпочитают домашнюю одежду. Трудиться в халате и пижаме предпочитают мужчины до 24 лет, информирует 78.ru по результатам исследования сервиса HeadHunter.

Так, 22% петербуржцев садятся работать в повседневной одежде, 17% трудятся в пижаме или халате, 4% респондентов надевают «официальный» верх, но остаются в домашнем ниже пояса и только 1% петербуржцев на удаленке переодеваются и работают в официальной офисной одежде.

Банковские сотрудники маркетологи, работники сферы искусства и масс-медиа никогда не одеваются в офисную одежду. Никогда не позволяют себе работу в пижаме топ-менеджеры, но именно они составляют те 4%, что выглядят официально лишь на одну половину тела.

Ранее российским работодателям поручили перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.