WP: украинская разведка вывезла секретные документы из Киева

Вашингтон, 30 января. Украинская разведка вывезла оборудование и секретную документацию из штаб-квартиры в Киеве в «безопасные места» на западе страны, сообщает со ссылкой на источники Washington Post.

Газета отметила действия украинской разведки в числе «внешних проявлений» подготовки Украины к эскалации ситуации. Однако западных чиновников встревожил «публичный скептицизм» украинского президента Владимира Зеленского, заявившего, что он не видит большей эскалации, чем была ранее.

Россия отвергает обвинения Украины и Запада в «агрессивных действиях», сообщает телеканал «360». Москва подчеркивает, что не собирается нападать, но заявления об «агрессии РФ» используют, чтобы разместить больше техники НАТО около российских границ. В Министерстве иностранных дел России назвали слова западных стран о «российской агрессии» и возможности помочь Украине защититься смешными и опасными.