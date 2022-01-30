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Юрист Мацала перечислил правила оформления европротокола при ДТП на парковке
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Юрист Мацала перечислил правила оформления европротокола при ДТП на парковке

Общество
Юрист Мацала перечислил правила оформления европротокола при ДТП на парковке
pixabay.com

Москва, 30 января. Европротокол является самым быстрым способом оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала перечислил правила его оформления при ДТП на парковке.

По его словам, извещение о ДТП можно оформить, только если участниками аварии являются два автомобиля. Также Мацала отметил, что необходима страховка обоих водителей о гражданской ответственности. Кроме того, важно, чтобы не было пострадавших и разногласий, а ущерб не превышал 100 тыс. рублей, передают «Известия».

Эксперт подчеркнул, что после ДТП важно обратиться в страховую компанию. Мацала объяснил, что в течение 15 дней нельзя производить восстановительные работы с автомобилем.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев порекомендовал автовладельцам ежедневно проверять состояние колес машины в зимнее время года. Также он посоветовал наблюдать за исправностью осветительных приборов.

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