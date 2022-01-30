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Украинских детей могут начать «экспортировать» за границу

Общество
Украинских детей могут начать «экспортировать» за границу
pexels.com  /  Rene Asmussen

Киев, 30 января. На Украине подготовили законопроект, согласно которому в стране легализуют суррогатное материнство. В частности, воспользоваться услугами украинок смогут иностранные граждане.

Демографическая ситуация в стране близка к катастрофической, и многие эксперты полагают, что закон, в случае его принятия, может спровоцировать настоящий «экспорт детей» за границу, информируют «Известия».

«Украина является одной из немногих стран мира, где иностранцы могут воспользоваться коммерческим заменимым материнством, потому что действующее отечественное законодательство не запрещает его применение», — отметили авторы проекта.

В пояснительной записке приводится удручающая статистика. Женское бесплодие на Украине составляет 60%, мужское — 40%. При этом каждый год суррогатные матери в стране рожают 500 младенцев.

Недавно медик призвал не демонизировать суррогатное материнство. Суррогатное материнство прописано в семейном кодексе, а торговля детьми — в уголовном, поэтому не стоит злоупотреблять этим термином, подчеркнул акушер-гинеколог Борис Лордкипанидзе.

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