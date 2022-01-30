Рост спроса на IT-специалистов за год составил 190% в России

Москва, 30 января. Рост спроса на специалистов в IT-индустрии за год на территории России составил 190%. Соответствующей информацией поделился онлайн-сервис SuperJob.

Даже выпускники вузов во время старта в профессиональной карьере могут рассчитывать на неплохие оклады. Спрос на программистов за прошедший год на территории Москвы увеличился на 75%, в Санкт-Петербурге этот показатель вырос на 83%. Средний уровень по другим большим городам составил 32%. Для цифровизации, замены сотрудников робототехникой, разработки приложений, развития игровой сферы необходимы новые квалифицированные специалисты, передают «Известия».

Однако на рынке труда оказалось мало специалистов с необходимой квалификацией. При этом наблюдается и наплыв кандидатов на работу без технического образования, которые не понимают важные детали.

Журналист Александр Малькевич недавно заявил, что в 20% случаев люди не получают работу из-за социальных сетей. По его словам, россияне ежедневно оставляют огромное количество цифровых следов.