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Рост цен на недвижимость в России может замедлиться из-за сокращения числа покупателей

  /   Обновлено: 30 января 2022 00:30
Экономика
Рост цен на недвижимость в России может замедлиться из-за сокращения числа покупателей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 января. Свыше трети российских граждан отказались оформлять ипотеку на жилье в этом году. Приведет ли снижение спроса на нее к замедлению роста цен на рынке, рассказал управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Александр Москатов.

Он подчеркнул, что ипотечная ставка всегда являлась одним из главных факторов, определяющих активность и количество покупателей. По словам Москатова, ее повышение определенно приведет к сокращению числа людей, желающих приобрести недвижимость. По этой причине в скором времени в России может произойти замедление роста цен на жилье, либо полная его остановка, рассказал он «Известиям».

«Если отечественная экономика продемонстрирует высокие темпы восстановления и последующего роста, то это повлечет за собой увеличение доходов населения и, соответственно, повышение интереса к покупке недвижимости как для решения квартирного вопроса, так и для сохранения средств», — добавила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Как отметил ранее риелтор Юрий Паршиков, подорожание ипотеки действительно может привести к замедлению роста цен на недвижимость в России. По его мнению, граждане продолжат вкладывать средства в жилье, чтобы не пострадать от обесценивания средств.

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ипотека недвижимость рост цен цены на жилье
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