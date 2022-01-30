Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 00:40
00:37
Общество
Украинских детей могут начать «экспортировать» за границу
00:36
Общество
Рост спроса на IT-специалистов за год составил 190% в России
00:30
Экономика
Рост цен на недвижимость в России может замедлиться из-за сокращения числа покупателей
00:29
Армия
Минобороны России заказало разработку воздушного штаба для ударных беспилотников
00:24
Экономика
Спрос на продукты вырос в России вдвое в 2021 году
00:24
Экономика
Федеральный бюджет России получил доходов в 25,3 трлн рублей в 2021 году
00:22
Общество
НИИ Гамалеи: заражение коронавирусом в день вакцинации не влияет на иммунную защиту
00:21
Экономика
Эксперт Поддубский допустил снижение курса доллара до 70 рублей
00:20
Общество
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о создании центров по работе с подростками «группы риска»
00:14
Наука
UKHSA: темпы распространения подтипа «Омикрона» BA.2 значительно выше BA.1
Все новости

Минобороны России заказало разработку воздушного штаба для ударных беспилотников

Армия
Минобороны России заказало разработку воздушного штаба для ударных беспилотников
Pr Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 30 января. Специальные летающие командные пункты для управления группами ударных беспилотников разработают в России.

Источники в военном ведомстве рассказали «Известиям», что летающие штабы планируется создать в двух вариантах: на базе самолета и вертолета. В них будут предусмотрены рабочие места для операторов дронов и аппаратуры для связи. Это позволит контролировать группировку разных по размеру и назначению БЛА из нескольких родов войск.

Ранее о планах по созданию воздушного пункта управления ударными беспилотниками доложил главком ВКС Сергей Суровикин главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Доклад был озвучен во время визита министра на новый завод по производству больших БЛА, открывшегося в подмосковной Дубне.

Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам. Российские разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и «Орион-Э» уже пользуются спросом среди зарубежных заказчиков.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны России заказало разработку воздушного штаба для ударных беспилотников
минобороны рф бпла воздушный штаб
Комментировать