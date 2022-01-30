Минобороны России заказало разработку воздушного штаба для ударных беспилотников

Москва, 30 января. Специальные летающие командные пункты для управления группами ударных беспилотников разработают в России.

Источники в военном ведомстве рассказали «Известиям», что летающие штабы планируется создать в двух вариантах: на базе самолета и вертолета. В них будут предусмотрены рабочие места для операторов дронов и аппаратуры для связи. Это позволит контролировать группировку разных по размеру и назначению БЛА из нескольких родов войск.

Ранее о планах по созданию воздушного пункта управления ударными беспилотниками доложил главком ВКС Сергей Суровикин главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Доклад был озвучен во время визита министра на новый завод по производству больших БЛА, открывшегося в подмосковной Дубне.

Ранее сообщалось, что Рособоронэкспорт начнет поставки ударных БПЛА и дронов-камикадзе зарубежным заказчикам. Российские разведывательные беспилотники «Орлан-10Е» и «Орион-Э» уже пользуются спросом среди зарубежных заказчиков.