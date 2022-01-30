Спрос на продукты вырос в России вдвое в 2021 году

Москва, 30 января. Спрос на продукты обогнал непродуктовые товары в 2021 году, увеличившись вдвое с 1,7% до 4,1% по сравнению с предыдущим годом, следует из исследования NielsenIQ.

Наибольшим спросом пользовались в прошлом году свежие продукты и готовая еда, что обусловило рост продуктовой категории. Годом ранее россияне под влиянием пандемии активнее покупали продукты длительного срока годности, сообщает газета «Известия».

Продажи круп в 2021 году снизились на 3% по сравнению с 2020 годом. Реализация мясных консервов сократилась на 15%, макарон — на 7%. Продажи блюд быстрого приготовления в натуральном выражении выросли на 10,6%. В NielsenIQ также отметили рост спроса в категории «Безалкогольные напитки».

«Действительно, мы видим значительный рост категории продуктов питания, особенно динамичный он в сегменте готовой еды. В Москве, например, продукты занимают вторую строчку рейтинга популярных товаров, в Санкт-Петербурге — третью, а целом по стране категория входит в топ-5», — сообщил газете президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Ранее крупные производители, в числе которых Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес» и «Якобс» предупредили, что в феврале россиян ждет повышение цен на газированные напитки, фруктовые соки и кофе.