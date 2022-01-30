Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 января 00:39
00:39
Общество
Юрист Мацала перечислил правила оформления европротокола при ДТП на парковке
00:37
Общество
Украинских детей могут начать «экспортировать» за границу
00:36
Общество
Рост спроса на IT-специалистов за год составил 190% в России
00:30
Экономика
Рост цен на недвижимость в России может замедлиться из-за сокращения числа покупателей
00:29
Армия
Минобороны России заказало разработку воздушного штаба для ударных беспилотников
00:24
Экономика
Спрос на продукты вырос в России вдвое в 2021 году
00:24
Экономика
Федеральный бюджет России получил доходов в 25,3 трлн рублей в 2021 году
00:22
Общество
НИИ Гамалеи: заражение коронавирусом в день вакцинации не влияет на иммунную защиту
00:21
Экономика
Эксперт Поддубский допустил снижение курса доллара до 70 рублей
00:20
Общество
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о создании центров по работе с подростками «группы риска»
Все новости

Федеральный бюджет России получил доходов в 25,3 трлн рублей в 2021 году

Экономика
Федеральный бюджет России получил доходов в 25,3 трлн рублей в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 января. Российский бюджет получил в прошлом году гораздо больше доходов, чем предполагалось. Доходы федерального бюджета составили 25,3 трлн рублей.

Превышение показателей составило 35%, говорится в обзоре «Фискальное чудо 2021 года» коллектива авторов Центра развития НИУ ВШЭ. Эксперты считают, что на этот показатель повлияли темпы экономического роста и мировых цен на черное золото, которые превысили плановые отметки. Об этом сообщают «Известия».

«Расходы федерального бюджета в прошлом году превысили запланированный уровень на 15% и составили 24,8 трлн рублей. В итоге вместо запланированного дефицита в объеме 2,75 трлн рублей, бюджет был исполнен с профицитом в 0,5 трлн рублей», — заявили в Центре развития НИУ ВШЭ.

Ранее Центр развития ВШЭ объяснили «фискальное чудо» исполнения федерального бюджета в прошлом году высокой инфляцией и сильным ростом ВВП. Экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский выделил пять факторов роста бюджетных доходов в прошлом году.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Федеральный бюджет России получил доходов в 25,3 трлн рублей в 2021 году
бюджет доходы рост
Комментировать