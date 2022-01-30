Федеральный бюджет России получил доходов в 25,3 трлн рублей в 2021 году

Москва, 30 января. Российский бюджет получил в прошлом году гораздо больше доходов, чем предполагалось. Доходы федерального бюджета составили 25,3 трлн рублей.

Превышение показателей составило 35%, говорится в обзоре «Фискальное чудо 2021 года» коллектива авторов Центра развития НИУ ВШЭ. Эксперты считают, что на этот показатель повлияли темпы экономического роста и мировых цен на черное золото, которые превысили плановые отметки. Об этом сообщают «Известия».

«Расходы федерального бюджета в прошлом году превысили запланированный уровень на 15% и составили 24,8 трлн рублей. В итоге вместо запланированного дефицита в объеме 2,75 трлн рублей, бюджет был исполнен с профицитом в 0,5 трлн рублей», — заявили в Центре развития НИУ ВШЭ.

Ранее Центр развития ВШЭ объяснили «фискальное чудо» исполнения федерального бюджета в прошлом году высокой инфляцией и сильным ростом ВВП. Экономист Центра развития НИУ ВШЭ Андрей Чернявский выделил пять факторов роста бюджетных доходов в прошлом году.