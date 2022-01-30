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Эксперт Поддубский допустил снижение курса доллара до 70 рублей

Экономика
Эксперт Поддубский допустил снижение курса доллара до 70 рублей
 /  ПолитРоссия

Москва, 30 января. Курс доллара может снизиться до 70 рублей в случае деэскалации в отношениях России и Запада. Соответствующее заявление сделал управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский.

При нормализации отношений между РФ и западными странами можно ожидать масштабный приток валюты в страну по текущему счету на фоне высоких цен на сырье. Также Поддубский отметил, что на повышение курса российской валюты могут повлиять рублевые ставки. Кроме того, огромный объем предстоящих в середине года дивидендных выплат российскими компаниями благотворно повлияет на рубль.

«Все это факторы, которые при благоприятном внешнем фоне могут способствовать возвращению торгов в паре доллар/рубль снова ближе к отметке в 70 руб/долл», — считает специалист.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что снижение спроса на доллар будет способствовать укреплению рубля. Также на повышение курса российской валюты позитивно влияет низкий спрос на выплаты по внешнему долгу и поездок за рубеж.

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доллар рубль валюта
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