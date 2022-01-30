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Омбудсмен Львова-Белова сообщила о создании центров по работе с подростками «группы риска»

  /   Обновлено: 30 января 2022 00:20
Общество
Омбудсмен Львова-Белова сообщила о создании центров по работе с подростками «группы риска»
pixabay.com  /  Marco Wolff

Москва, 30 января. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о создании в стране сети центров по работе с подростками «группы риска».

Речь о создании такого центра зашла еще в ноябре прошлого года. Тогда омбудсмен предложила создать в России единый центр для работы с подростками трудного поведения, в том числе теми, кто отличается суицидальными наклонностями. Работа в этом направлении, по мнению Львовой-Беловой, должна осуществляться еще и на законодательном уровне.

Создание подобного центра по работе с подростками с деструктивными проявлениями является одним из важных проектов, который она намеревается осуществить в статусе уполномоченного при президенте.

Ранее жителя Ломоносовского района Ленобласти заподозрили в изнасиловании 15-летней падчерицы. Сейчас мужчина находится под арестом.

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