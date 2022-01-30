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Политолог Кедми: Запад испытывает страх и истерику перед Россией

  /   Обновлено: 30 января 2022 00:01
Политика
Политолог Кедми: Запад испытывает страх и истерику перед Россией
ПолитРоссия

Москва, 30 января. Запад впал в истерику из-за России, поскольку боится ее действий и не знает, чего ожидать. Об этом заявил израильский государственный деятель Яков Кедми.

Эксперт в интервью для YouTube-канала «Соловьев LIVE» назвал западные СМИ шулерами. Они нагнетают обстановку вокруг Украины, сообщают о свыше 100 тыс. российских военных на границе, но при этом не уточняют, где они находятся. Политолог объяснил, почему США и Европа постоянно говорят об угрозе со стороны Москвы.

«Они все в истерике. Почему они в истерике? Когда человек впадает в истерику? Два фактора, любой психолог или психиатр скажет: страх и неизвестность. Они в страхе, что Россия сделает, и они в неизвестности.... А что Россия сделает? Поскольку у них ни на то, ни на другое нет ответа, они истерично пытаются все свести к Украине», — подчеркнул Кедми.

Политолог Кедми: Запад испытывает страх и истерику перед Россией
ФБА «Экономика сегодня» /

Он добавил, что нападение на Киев — это самый удобный вариант для ЕС и США. Они тогда могли бы говорить об агрессии Москвы, но при этом не боялись бы за себя. На самом деле Запад боится, что Кремль может атаковать одну из стран НАТО.

Ранее ведущий Fox News Грег Гутфельд заявил, что американские власти занимаются «напусканием тумана» для сокрытия своей некомпетентности. По его словам, администрация американского президента Джо Байдена намеренно прибегает к так называемой непрозрачности.

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