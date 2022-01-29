Джереми Кларксон сравнил интеллект принца Эндрю с посудомойкой

Лондон, 29 января. Принц Эндрю имеет интеллект как у посудомойки и пытается сделать из королевы Великобритании Елизаветы II дурочку. Об этом заявил британский телеведущий Джереми Кларксон.

Герцог Йоркский дал интервью изданию Newsnight и посчитал, что справился с ним хорошо. Однако известный журналист считает, что принц заблуждается. Об этом он написал на страницах газеты The Sun.

«Он производил впечатление изворотливого и совершенно оторванного от жизни человека. Мне сказали, что он все еще считает, что справился довольно хорошо. Даже после того как королева превратила его обратно в обычного старого мистера Виндзора, он считает, что он прав, а абсолютно все остальные неправы», — подчеркнул Кларксон.

Он добавил, что принц Эндрю в своем скандале об изнасиловании, вероятно, рассчитывает на свою харизму. Якобы она должна помочь ему убедить присяжных в зале суда.

Global Look Press / Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com

«Если он невиновен, он будет чувствовать себя обиженным и злым, и захочет предстать перед судом, рассказывая всем, кто будет слушать. Но он Эндрю. У него навыки пиарщика, как у осы, и интеллект посудомойки. Поэтому я боюсь, что он превратит это в кашу. Когда он сделает это, он также выставит на посмешище королевскую семью, что раздражает», — резюмировал ведущий.

Ранее стало известно, что герцог и герцогиня Кембриджские проигнорировали вопрос журналистов о принце Эндрю. Принца Уильяма и Кейт Миддлтон спросили о нем в ходе брифинга во время посещения Музея подкидышей в Лондоне.