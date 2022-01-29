Депутат Рады Вениславский заявил о праве украинских добровольцев получить оружие

Киев, 29 января. Члены территориальной обороны Украины могут получить зенитные установки, гранатометы, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы и другое оружие.

По решению главнокомандующего Вооруженными силами для добровольцев могут быть предоставлены другие образцы вооружения и боеприпасов. Об этом рассказал член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский изданию «НВ».

«Это означает, что в случае необходимости главнокомандующий очень оперативно, имея все для этого необходимые законодательные основания, может своим приказом вооружить добровольческие формирования территориальной обороны любыми видами вооружения, включая тяжелое вооружение», — сказал он.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил о готовности взять в руки оружие и пойти с ним против России в случае «войны». По его словам, если дело дойдет до открытого военного конфликта, то он встанет на защиту страны с автоматом в руках. При этом Кличко отметил, что «никто не хочет крови и противостояния». В России неоднократно заявляли, что Москва ни на кого не собирается нападать.