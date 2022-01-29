Представитель hh.ru Игнатова заявила об остром дефиците кадров на рынке труда в России

Москва, 29 января. Сферы консультирования, страхования, сервисных работ, продаж, строительства, медицины, IT в России больше всего испытывают дефицит специалистов. Кроме того, наблюдается нехватка рабочего персонала.

Общее количество открытых вакансий на hh.ru в январе этого года в два раза превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Об этом рассказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова «Газете.ру».

«Число трудоспособных и экономически активных людей в России сокращается по причинам демографической ямы, снижения внешних и внутренних миграционных потоков, повышенной смертности, в том числе от COVID-19», — сказала она.

Ранее вакансия повелителя пенных напитков стала одной из самых необычных в России. Самый большой доход предлагают в Тюмени. Там требуется пивной сомелье, который разбирается в сортах пенных напитков. Ему предлагают от 250 тысяч рублей. А вот повелителю пенных напитков в Архангельске обещают 25-50 тысяч рублей.