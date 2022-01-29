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Политолог Фесенко заявил об испорченной репутации Украины из-за рекомендаций США послам

Политика
Политолог Фесенко заявил об испорченной репутации Украины из-за рекомендаций США послам
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 29 января. Рекомендации администрации США уезжать из Украины дипломатам, членам семей и американским гражданам сильно портят репутацию страны.

Американцы продемонстрировали свой страх. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко украинскому журналу «Новое время».

«Американцы продемонстрировали определенную слабину и показали, что боятся. А еще косвенно подыграли российской пропаганде», — заявил он.

Фесенко добавил, что Россия может якобы использовать это в своих интересах. При этом он не уточнил, как именно.

Ранее заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия всегда готова эвакуировать своих граждан с Украины в случае эскалации конфликта. Дипломат подчеркнул, что пока специальных планов по этому вопросу нет. По данным министерства иностранных дел, на Украине наблюдаются многочисленные провокации.

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