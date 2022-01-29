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Итальянская «Фиорентина» ведет переговоры с Кокориным о расторжении соглашения

Спорт
Итальянская «Фиорентина» ведет переговоры с Кокориным о расторжении соглашения
Global Look Press  /  Massimo Paolone/Keystone Press Agency

Флоренция, 29 января. Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» ведет переговоры с российским нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта. Соответствующей информацией поделился журналист Николо Шира.

Журналист заявил, что форвард и клуб обсуждают прекращение сотрудничества. При этом игроку будет выплачено выходное пособие. В случае достижения договоренности у Кокорина появится возможность бесплатного трансфера в другую команду в качестве свободного агента даже после закрытия зимнего трансферного окна в Европе.

Кокорин во время текущего сезона вышел на поле шесть раз в футболке «Фиорентины» в рамках всех турниров. Однако нападающему не удалось отличиться голевыми действиями. Текущее соглашение форварда с итальянской командой истекает 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2 миллиона евро.

Бывший генеральный директор «Фиорентины» Оресте Чинквини недавно извинился за приобретение Кокорина. По его словам, он чувствует ответственность за этот переход, сообщает RT.

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футбол кокорин фиорентина
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