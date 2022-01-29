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Глава Ставрополья опроверг слухи о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске

  /   Обновлено: 29 января 2022 22:48
Общество
Глава Ставрополья опроверг слухи о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
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Ставрополь, 29 января. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что сообщения в Сети о выбросе аммиака при пожаре на хладокомбинате в Пятигорске являются фейком.

ГУ МЧС по Ставропольскому краю информировал, что в Пятигорске произошел пожар в цехе ЗАО «Холод» площадью 600 квадратных метров. По информации ведомства, возгорание было ликвидировано, спасатели выполняли проливку и разбор конструкций.

«Сетевые фейкоделы отреагировали на сегодняшний пожар на пятигорском "Холоде": кто-то пытается распространять сейчас вот такие "подделки" про якобы выброс аммиака в городе. Официально заявляю: эти "сообщения" ложные», — написал Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

Ранее ФАН опубликовал видео пожара на предприятии по производству мороженого ЗАО «Холод» в Пятигорске. На кадрах видно густой черный дым.

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ставрополье пожар в пятигорске ЗАО "Холод"
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