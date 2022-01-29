Рим, 29 января. Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок. Об этом свидетельствуют голосования парламента.

Ранее сообщалось, что седьмой тур голосования на выборах президента Италии завершился безрезультатно. Лидеры ведущих политических сил страны согласовали кандидатуру действующего президента Серджо Маттареллы для переизбрания.

Исход голосования был предрешен, поскольку лидеры ведущих политических сил до начала седьмого тура не смогли согласовать приемлемую для большинства выборщиков кандидатуру на пост итальянского президента. В ходе голосования в Палате депутатов наметился выход из нынешнего кризиса.