Россия перенесет учения ВМФ с целью не создавать помех работе ирландских рыболовов

Дублин, 29 января. Москва приняла решение перенести район грядущих учений ВМФ России в Атлантике за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

Такое решение было принято, чтобы не создавать помех работе рыболовов в традиционных районах промысла Ирландии. Об этом сообщил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов, передает РИА Новости.

«В ответ на просьбы правительства Ирландии, а также обращений ассоциации южных и западных производителей рыбы Ирландии министр обороны Российской Федерации С.К.Шойгу принял решение перенести район запланированных на 3-8 февраля учений ВМФ России за пределы исключительной экономической зоны Ирландии», — сказал он.

Ранее делегация производителей рыбы планировала сорвать российские военные учения в водах у побережья Ирландии на следующей неделе. Помешала этому плану «очень позитивная» встреча с послом России Юрием Филатовым.