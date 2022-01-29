Три человека получили травмы при лобовом ДТП в Курской области

Курск, 29 января. Авария произошла 29 января около 17:15 на седьмом километре трассы «Обоянь — Солнцево Мантурово» в Курской области. По предварительной информации, во время лобового столкновения травмы получили три человека.

Участие в происшествии принял автомобиль «LADA Priora» и машина «LADA Granta». За рулем первого транспортного средства находился водитель 1996 года рождения, вторым управлял автолюбитель1986 года рождения. В распоряжении ФАН появился снимок с места ДТП.

МВД Курской области /

В результате происшествия пострадал водитель «LADA Granta» и два пассажира второго транспортного средства. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по этой аварии. Полицейские также выясняют все детали инцидента.

Смертельное ДТП ранее произошло на территории Саратовской области. В результате аварии травмы получили еще четыре человека. Материал об этом подготовил RT.