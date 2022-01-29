Дакар, 29 января. Жители Сенегала вышли на массовый митинг в поддержку временного правительства Мали. Об этом сообщили сотрудники информационного портала Senego.

Граждане потребовали от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отменить санкции против Бамако. Демонстрация прошла на площади Нации в центре Дакара.

Мероприятие длилось более трех часов. Участники акции принесли плакаты с надписями «ЭКОВАС должно отказаться от санкций против Мали», «Требуем незамедлительно открыть границы» и «Нет диктату западных держав». Также сенегальцы призвали европейские элиты уважать суверенитет африканских государств.

Благодаря молодым военным и полковнику Ассими Гоита, возглавившему Мали, страна отказалась от неоколониального давления со стороны Франции и сменила вектор развития с западного на восточный. Вместо удовлетворения хищнических интересов бывшей метрополии новое правительство сосредоточилось на улучшении качества жизни граждан республики.

Global Look Press / © Habib Kouyate / XinHua

К концу 2021 года страны коллективного Запада прибегли к политическим манипуляциям. Однако обещания вывести военные контингенты из-за сообщений о присутствии в Мали «ЧВК Вагнера» остались только словами: никаких конкретных действий иностранные державы не предприняли.

Федеральное агентство новостей /

Примеру Гоита последовал Поль-Анри Сандаого Дамиба. Он избавил Буркина-Фасо от марионеточного профранцузского президента, чтобы привести родину к процветанию. После переворота в столице республики — Уагадугу — появились российские флаги, символизирующие для африканцев освобождение от колониальной зависимости. Местные жители видят в Москве надежного союзника, обеспечивающего равноправное и взаимовыгодное сотрудничество.

Африканцы обратили внимание на позитивный опыт и эффективность работы отечественных специалистов на материке. Они высоко ценят тот вклад, который Кремль внес в восстановление безопасности ЦАР и поддержку малийцев.

Федеральное агентство новостей /

Ранее жители Мали поддержали военных, устроивших переворот в Буркина-Фасо. Журналисты издания Wadr уверены, что демонстрации связаны с тем, что все больше граждан стран Черного континента убеждаются в необходимости отказа от сотрудничества с Францией и другими государствами коллективного Запада.