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Около 300 домохозяйств провинции Тимбукту получили продуктовые наборы от властей Мали
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Около 300 домохозяйств провинции Тимбукту получили продуктовые наборы от властей Мали

Весь мир
Около 300 домохозяйств провинции Тимбукту получили продуктовые наборы от властей Мали
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 29 января. Более 300 хозяйственных групп, проживающих в северной префектуре Тимбукту, получили продовольственные наборы в рамках президентской программы поддержки социально незащищенных слоев населения Мали. Об этом сообщили аналитики издания Malijet.

В состав комплектов вошли рис, просо, сахар и масло. Граждане благодарны временному правительству, так как изменения климата и активизация террористических группировок нанесли сильный удар по сельскохозяйственному сектору.

Церемония вручения прошла в трех округах провинции в присутствии губернатора Тимбукту, комиссара Бакуна Канте, советника президента Ассими Гоита, полковника Ассана Бадьялло Туре, а также министра-комиссара по безопасности пищевых продуктов Редуана Аг Мохамеда Али.

Ранее раздача гуманитарных наборов прошла в округах Таудени, Аль Урч, Бужебеха, Ашурат, Арауан и Фоум Эльба. Комплекты получили около 100 домохозяйств.

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