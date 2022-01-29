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Комик Джимми Фэллон высмеял Зеленского из-за разговора с Байденом

Политика
Комик Джимми Фэллон высмеял Зеленского из-за разговора с Байденом
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Вашингтон, 29 января. Американский телеведущий Джимми Фэллон в эфире своего шоу пошутил о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Запись передачи опубликована на Youtube-канале Фэллона. Телеведущий заявил, что у американского президента на этой неделе было много дел, после чего пошутил о разговоре Байдена с Зеленским.

«Президент Украины Владимир Зеленский позвонил ему и попросил поменьше говорить о возможном нападении России, потому что это пугает людей. Что ж, мы все знаем, что ничто так хорошо не сдерживает панику, как слово "успокойтесь"», — заявил Фэллон.

Скетч о беседе президентов комик закончил репликой воображаемого президента Украины, который говорит, что если понадобится, он будет «на пути в Польшу».

Ранее состоялся телефонный разговор между президентами Украины и США. Стороны обсудили дипломатические усилия по деэскалации, Зеленский также поблагодарил Байдена за предоставленную военную помощь.

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