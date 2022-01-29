Лидер ХДС Германии Мерц назвал нелепой остановку «Северного потока — 2»

Берлин, 29 января. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц назвал безрассудной с экономической точки зрения остановку запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

Мерц заявил, что после всех инвестиций нелепо останавливать запуск проекта. Об этом он рассказал газете Die Welt.

«Если же мы действительно увидим российское вторжение на Украину, то тогда будет полностью исключено, что этот трубопровод заработает», — сказал лидер ХДС.

Россия не раз отрицала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях». Москва подчеркивает, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать.

Ранее сообщалось, что Россия пытается пойти навстречу требованиям Евросоюза по «СП-2». «Газпром» выполнил требование немецкого энергетического регулятора и зарегистрировал дочернюю компанию в юрисдикции ФРГ. Однако угрожающая риторика европейских и американских политиков заставляет сомневаться в будущем газовой магистрали.