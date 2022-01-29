Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 января 23:07
23:05
Общество
Вирусолог Аграновский назвал депрессию одним из последствий штамма «Омикрон»
23:03
Общество
Вирусолог Чумаков: старые вакцины по-прежнему полезны в борьбе с «Омикроном»
23:00
Общество
Нужны чистые души: Барецкий призвал проверить эротическую рекламу московских гробов
22:48
Общество
Глава Ставрополья опроверг слухи о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске
22:31
Политика
Маттарелла переизбран президентом Италии на второй срок
22:29
Весь мир
Граждане Сенегала организовали митинг в поддержку временного правительства Мали
22:24
Армия
Россия перенесет учения ВМФ с целью не создавать помех работе ирландских рыболовов
22:18
Происшествия
Три человека получили травмы при лобовом ДТП в Курской области
22:12
Общество
Минздрав Башкирии: половина заболевших COVID-19 заражены «Омикроном»
22:03
Весь мир
Около 300 домохозяйств провинции Тимбукту получили продуктовые наборы от властей Мали
Все новости

Руанда откроет экспорт кукурузы в ЦАР и ДРК

Весь мир
Руанда откроет экспорт кукурузы в ЦАР и ДРК
pxhere.com  / 

Кигали, 29 января. Правительство Руанды в ближайшее время начнет экспорт семян кукурузы в Центральноафриканскую Республику и ДРК. Об этом сообщает Nouvelles Plus.

Генеральный директор сельскохозяйственного совета Руанды (RAB) Патрик Карангва заявил, что образцы для этапа тестирования уже отправлены в обе страны. В среднем республика производит около 9000 тонн кукурузы.

Власти намерены получить дополнительную выгоду за счет отправки излишек в соседние государства, где данная культура пользуется высокой популярностью у большей части населения. В год Кигали экспортирует около 3500 тонн кукурузы.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с чрезвычайным послом Руанды Теонестом Муциндашьяка. Стороны обсудили укрепление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества и упрощение поездок между государствами.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Руанда откроет экспорт кукурузы в ЦАР и ДРК
африка цар дрк руанда
Комментировать