Руанда откроет экспорт кукурузы в ЦАР и ДРК

Кигали, 29 января. Правительство Руанды в ближайшее время начнет экспорт семян кукурузы в Центральноафриканскую Республику и ДРК. Об этом сообщает Nouvelles Plus.

Генеральный директор сельскохозяйственного совета Руанды (RAB) Патрик Карангва заявил, что образцы для этапа тестирования уже отправлены в обе страны. В среднем республика производит около 9000 тонн кукурузы.

Власти намерены получить дополнительную выгоду за счет отправки излишек в соседние государства, где данная культура пользуется высокой популярностью у большей части населения. В год Кигали экспортирует около 3500 тонн кукурузы.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с чрезвычайным послом Руанды Теонестом Муциндашьяка. Стороны обсудили укрепление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества и упрощение поездок между государствами.