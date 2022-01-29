ООН может прекратить гуманитарную поддержку жителей эфиопского штата Тыграй

Аддис-Абеба, 29 января. Гуманитарная миссия Организации Объединенных Наций в эфиопском штате Тыграй может быть прекращена из-за нехватки продовольствия. Об этом сообщает Voa News.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предупредило, что продовольственная операция на севере Эфиопии может завершиться в конце февраля. Интенсивные боевые действия в регионе с середины декабря препятствуют ввозу провизии и предметов первой необходимости на территорию пострадавшей префектуры.

«Запасы продовольствия и дополнительного питания закончились. Это может привести к концу миссии. Также мы испытываем проблемы с ГСМ. Последние запасы топлива закончились 24 января. Сотрудники доставляют гуманитарные грузы пешком везде, где это возможно», — заявил представитель УКГВ Йенс Лаерке.

Вероятно, ООН не испытывала бы проблем с поставками и смогла помочь большему количеству нуждающихся, если бы ее персонал не пособничал сепаратистам из группировки «Народный фронт освобождения Тыграя». Полиция Эфиопии арестовала около 80 работников организации по подозрению в связи с боевиками.