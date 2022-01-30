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Коротит при каждом удобном случае: на что действительно похожа украинская дипломатия
Политика
Коротит при каждом удобном случае: на что действительно похожа украинская дипломатия
ru.wikipedia.org  /  Jmak

В политике зачастую действуют правила, применимые в бизнесе. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Иван Аркатов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на смену «челночной дипломатии» времен холодной войны пришла дипломатия сетевая — с центром в Киеве. Кроме того, в своей колонке для издания «НВ» чиновник сравнил работу украинской дипломатии с телефоном.

«Боюсь, что, думая об украинской дипломатии, на ум приходят совершенно другие ассоциации, — заметил Аркатов. — Это, скорее, старый советский телефон с «диском», который коротит при каждом удобном случае — и вообще пользоваться им небезопасно. Глядя на Кулебу, осознаешь, что он действительно находится под переменным током, дергаясь из стороны в сторону, пытаясь угодить своим заокеанским хозяевам».

«Коротит при каждом удобном случае»: о том, на что действительно похожа украинская дипломатия
facebook.com / Dmytro Kuleba

Политолог сравнил главу МИД Украины с торговцем на рынке, который нагло врет и обвешивает собственных же покупателей, в роли которых выступает украинский народ.

«Вместо того, чтобы действовать в их интересах, доставать свежую продукцию по хорошей цене, он рекламирует товар с более богатой лавки на соседней улице (в роли которой выступают Евросоюз и США), куда его клиентов просто не пускают, — заметил эксперт. — Такие предприниматели всегда прогорают — как прогорают и политики вроде Дмитрия Кулебы».

Ранее Владимир Корнилов объяснил, почему политика ФРГ не устраивает Украину.

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россия украина аркатов кулеба
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