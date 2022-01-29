Артист Сумишевский вспомнил подробности гибели супруги

Москва, 29 января. Прошел год со страшной трагедии, когда в ДТП погибла жена певца Ярослава Сумишевского. Только теперь он смог рассказать, как все происходило на самом деле.

Артист только недавно оправился от страшной трагедии. На данный момент вдовец является отцом-одиночкой — воспитывает сына Мирослава, который родился в браке с покойной Натальей. Смертельное ДТП произошло по вине их личного водителя, который не справился с управлением. Музыкант дремал на переднем сидении авто, проснулся от резкого толчка, обернулся и увидел ужасную картину.

«В какой-то момент произошел удар, но я спал и сразу не понял, что произошло. Был сильный шок. Потом я посмотрел на свою супругу, сидевшую на заднем сиденье, — ее лицо и голова были в крови», — объяснил сотрудникам ГИБДД певец Сумишевский, передает kp.ru.

Врачи боролись за жизнь женщины на протяжении восьми дней, однако ее сердце не выдержало — Наталья умерла, так и не придя в сознание. Виновником трагедии суд признал водителя Сумишевского, однако в этом году дело было закрыто по причине смерти мужчины.

Ранее музыкант набрался мужества и рассказал, как в одиночку воспитывает четырехлетнего сына после смерти любимой супруги. На времяпрепровождение с наследником сильно влияет гастрольный график артиста.