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Госдума рассмотрит законопроект об увеличении страховых выплат работникам опасных объектов

Экономика
Госдума рассмотрит законопроект об увеличении страховых выплат работникам опасных объектов
pixabay.com  /  tunaolger

Москва, 29 января. Нижняя палата парламента займется рассмотрением проекта закона о повышении страховых выплат для семей шахтеров. Об инициативе рассказал лидер СРЗП Сергей Миронов.

Действующие нормы страховых выплат установлены в 2010 году, поэтому выплаты должны быть проиндексированы. Речь идет о средствах, выплачиваемых семьям погибших на опасных предприятиях работников. Предполагается, что сумма будет увеличена с 2 до 3 миллионов рублей и 40 тысяч на погребение.

«Рубль тогда и сейчас — это две большие разницы. Именно поэтому мы предлагаем откорректировать законодательство, чтобы шахтёры и их семьи, а также работники других опасных предприятий, если не дай бог чего случится, получили нормальные страховые компенсации», — цитирует Миронова ИА REGNUM.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее выступила в защиту граждан от переработок. По ее словам, сейчас права сотрудников отстаиваются недостаточно.

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