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Токаев подтвердил отрицательное отношение к похвале в свой адрес

Политика
Токаев подтвердил отрицательное отношение к похвале в свой адрес
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Нур-Султан, 29 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал в ходе интервью телеканала «Хабар 24», что отрицательно относится к похвале в свой адрес.

По словам главы государства, это связано с особенностями воспитания. Токаев отметил, что в его реалиях хвалебные оды не только не приветствовались, а их вообще не было.

«Я воспитывался в специфических реалиях, где хвалебные оды просто отсутствовали, я уже не говорю о том, чтобы они приветствовались. Такого никогда не было», — объяснил казахстанский лидер.

Ранее сообщалось, что Токаев пообещал не занимать президентский пост более двух сроков. Также он подчеркнул, что во время его правления Конституция не будет подвергаться изменениям.

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Казахстан президент похвала токаев
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