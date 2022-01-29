Рио-де-Жанейро предложили превратить в «криптовалютную столицу Бразилии»

Рио-де-Жанейро, 29 января. Городские власти второго крупнейшего города Бразилии планируют начать инвестировать в криптовалюты 1% казначейских резервов. Об этом порталу CoinDesk сообщил министр экономического развития Рио-де-Жанейро Шикао Булхойнс.

⚡️ #Brazilian city Rio seeks to become global #cryptocurrency hub, invests 1% of its treasury reserves in cryptocurrencies pic.twitter.com/yxS7Uxbpap — AliceLiu???? (@Alice_Liu90) January 29, 2022

По мнению министра, этот шаг поможет Рио-де-Жанейро стать глобальным криптовалютным центром и уменьшить недоверие населения к криптовалютам.

«Мы знаем, что биткоин волатилен, что некоторые люди критикуют нас за это, но это будущее, и Рио хочет стать эталоном для всего мира как город, дружественный к криптовалютам, как Майами или Цуг в Швейцарии», — заявил Булхойнс.

По словам министра, местные жители с опаской относятся к криптовалютам, особенно после того, как полиция раскрыла предполагаемую схему финансовой пирамиды с участием криптоактивов, которая имела место в Кабо-Фрио и других городах.

«Это подорвало доверие к криптовалютам среди населения, которое не привыкло к этому вопросу», — считает Булхойнс.

Булхойнс сообщил, что объявление казначейства вызвало большой энтузиазм среди местных жителей. Он считает, что использование криптовалют может помочь местным жителям застраховаться от инфляции и сыграть важную роль в сокращении неравенства в стране.

«Последние четыре года были трудными для Бразилии из-за инфляции. И мы знаем, что некоторые криптовалюты являются дефляционными и могут использоваться для того, чтобы люди не теряли покупательную способность. Это заставило людей заинтересоваться возможностью иметь альтернативу центральным банкам и иметь больше возможностей для борьбы с неравенством», — заявил министр.

Мэр Рио Эдуардо Паэс 14 января объявил о планах города выделить 1% казначейских резервов на приобретение криптовалюты. Также город планирует запустить собственную криптовалюту Crypto Rio и создать специальную зону с налоговыми льготами для привлечения технологических компаний.

twitter.com / Пресс-служба президента Сальвадора

Бразилия стала не первой страной региона, официальные лица которой заявили о намерении инвестировать в криптовалюты. Главным любителем криптовалют в Латинской Америки можно назвать президента Сальвадора Найиба Букеле, который сделал биткойн официальным платежным средством в стране, а также перевел часть валютных резервов государства в криптовалюты.