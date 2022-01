Рио-де-Жанейро предложили превратить в «криптовалютную столицу Бразилии»

Рио-де-Жанейро, 29 января. Городские власти второго крупнейшего города Бразилии планируют начать инвестировать в криптовалюты 1% казначейских резервов. Об этом порталу CoinDesk сообщил министр экономического развития Рио-де-Жанейро Шикао Булхойнс.

⚡️ #Brazilian city Rio seeks to become global #cryptocurrency hub, invests 1% of its treasury reserves in cryptocurrencies pic.twitter.com/yxS7Uxbpap

По мнению министра, этот шаг поможет Рио-де-Жанейро стать глобальным криптовалютным центром и уменьшить недоверие населения к криптовалютам.

Rio de Janeiro's #Economy Minister: "The city came alive after the announcement of the Treasury's purchase of #cryptocurrency#Crypto #CryptoNews #RiodeJaneiro pic.twitter.com/G2WmcL0Vqh