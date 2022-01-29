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Общество
Продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4 стартовали в Европе
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Продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4 стартовали в Европе

Общество
Продажи обновленного кроссовера Toyota RAV4 стартовали в Европе
toyota.ru  /  Toyota Motor

Токио, 29 января. Обновленный кроссовер Toyota RAV4, который уже продают на рынках США, Японии и некоторых других азиатских стран, появился в Европе.

Первые автомобили поступили в продажу в Греции и Испании. Визуально RAV4 отличается от предшественника фарами с другой светодиодной оптикой, противотуманными фарами и измененным дизайном колесных дисков. В салоне кроссовера появилась новая подсветка, а также электрорегулировка кресел.

Технически автомобиль не изменился. Его можно купить с 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 175 лошадиных сил, но в основном он продается только с гибридной силовой установкой с мотором объемом 2,5 литра и мощностью до 306 «лошадей». Привод может быть как передний, так и полный.

Концерн Toyota в 2021-м продал около 10,5 млн автомобилей, второй год подряд лидируя в мире по этому показателю. Его главный конкурент, немецкий Volkswagen, показал худший результат за последние десять лет — 8,9 млн авто.

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