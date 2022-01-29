Лариса Долина ест два раза в день, чтобы сохранить фигуру

Москва, 29 января. Народная артистка России Лариса Долина поделилась секретом стройности и привлекательной внешности.

Долина рассказала, что придерживается интервального голодания. Исполнительница ест всего два раза в день и не принимает пищу после трех часов дня. Артистка иногда может позволить себе бокал вина на ужин, если не успела пообедать днем. В новогоднюю ночь джазовая певица ни в чем себе не отказывала, поэтому набрала три килограмма, но быстро пришла в форму благодаря жесткой диете.

«Так организм привык к этому, что когда, если я поела вечером, я утром встаю на весы, нет ни одного лишнего грамма вообще», — отметила Долина во время передачи «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой на НТВ.

Недавно певица «рассталась» с волосами ради необычной фотосессии. Артистка решила радикально сменить стиль и появилась в объективах с «лысой» головой. Певица призналась, что удивлена фантазии художников. Поклонники с восторгом отреагировали на преображение Долиной. Некоторые фолловеры отметили, что «инопланетный» образ артистки напоминает персонажей народных сказок.