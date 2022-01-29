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Сомали в очередной раз возобновило избрание Народной палаты парламента

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Сомали в очередной раз возобновило избрание Народной палаты парламента
pixabay.com  /  Public_Domain_Photography

Барава, 29 января. Юго-Западное Сомали приступило к избранию депутатов в Народную палату федерального парламента. Регион успел назначить 22 законодателя из 69 необходимых.

Аналогичный процесс в Галмудуге, Джубаленде, Пунтленде, Сомалиленде, где, соответственно, избрали 9 из 36, 12 из 43, 5 из 39, 24 из 46 членов нижней палаты, которая совокупно состоит из 275 человек.

Однако в Хиршабелле, занимающем 37 парламентских мест, выборы так и не начались, по соображениям безопасности, поскольку регион погряз в клановых конфликтах и беспрерывных атаках экстремистского объединения «Аш-Шабаб». Изгнанное из Могадишо движение контролирует сельскую местность и продолжает нападать как столицу, так и другие города.

При этом законодательные органы пяти регионов уже успели одобрить 54 сенатора. Объединенный федеральный парламент после приведения к присяге откроет путь к президентскому плебисциту, который должен состояться к апрелю и положить конец почти двухлетнему конституционному вакууму в Сомали.

Изначально планировали, что выборы завершатся еще в 2021 году, но многоступенчатое голосование неоднократно откладывали, в том числе из-за политической вражды на высших уровнях власти. Регионы пытались примирить конфликтующие стороны, чтобы напряженность не подрывала национальную безопасность и не мешала избранию парламентариев.

Ранее Национальная консультативная конференция Сомали постановила завершить голосование в течение 40 дней начиная с 15 января по 25 февраля. Заявление прозвучало после семидневных совещаний премьера с региональными главами.

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сомали
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