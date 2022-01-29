МИД России: публикации в западных СМИ по ситуации вокруг Украины становятся все абсурднее

Москва, 29 января. Публикации в западных СМИ по ситуации, сложившейся на территории Украины, становятся все более лишенными смысла. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

По данным ведомства, ажиотаж вокруг Киева уже достиг последней стадии маразма.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что могут быть силы, заинтересованные в начале широкомасштабных боевых действий вокруг Украины.

Также сообщалось, что политические лидеры стран Запада и ряд СМИ нагнетанием истерии о скором начале войны на Украине дестабилизируют экономику государства. Об этом говорил украинский президент Владимир Зеленский.