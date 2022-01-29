Полузащитник «Сампдории» Торсбю попал в сферу интересов российских клубов

Генуя, 29 января. Игрок итальянской «Сампдории» и сборной Норвегии Мортен Торсбю может продолжить карьеру в чемпионате России.

Московские «Спартак» и «Локомотив» заинтересованы в переходе полузащитника Мортена Торсбю. Соответствующую информацию представили журналисты Sampdoria News. Источник утверждает, что на 25-летнего полузащитника «Сампдории» также претендует немецкий «Аугсбург».

Контракт Торсбю с итальянским клубом рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне норвежский игрок провел 21 матч Серии А, в котором забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Торсбю в 6 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Спартак» может покинуть аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. В услугах форварда заинтересован испанский «Эльче».